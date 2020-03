Coronavirus, Audero: Priorità l’emergenza sanitaria

Il portiere della Samp Emil Audero ha rilasciato raccontando le sue sensazioni riguardo l’emergenza sanitaria in corso.

“Sapevo che i miei compagni stavano e stanno bene. Ma, soprattutto, ci ha reso felici sapere che il dottor Baldari stava meglio. Il pensiero calcistico c’è, così come la voglia di tornare alla normalità è umana, ma va rispettata l’emergenza e ciò che ne consegue”.

Il giocatore non vede l’ora di tornare in campo, per continuare una stagione che l’ha visto in crescita fino a diventare un punto di riferimento per la retroguardia blucerchiata e per l’intera rosa di Claudio Ranieri.