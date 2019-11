Arte e Musica di Liguria Giovane vi dà appuntamento a sabato 16 Novembre ore 16 nella Chiesa di San Camillo in Piazzetta San Camillo Genova

L’evento è realizzato grazie alla partecipazione del Coro Ars Antiqua che darà il via alla rassegna Arte e Musica organizzata dall’Associazione Liguria Giovane.

“La Liguria è una terra piena di tesori artistici e dalle grandi potenzialità culturali. Molto spesso però questi tesori non sono conosciuti dal grande pubblico o non sono veramente vissuti dalle comunità locali.” – così si esprime Marco Ghisolfo, Presidente di Liguria Giovane, che continua – “Abbiamo quindi pensato di organizzare dei concerti, coinvolgendo artisti liguri, in luoghi di interesse storico o culturale proprio per valorizzarli e tra un’esecuzione musicale e l’altra ci saranno dei brevi momenti di spiegazione dell’edificio ospitante”.

Prosegue Ghisolfo “Questa iniziativa ha avuto un discreto successo nel ponente ligure e nella Chiesa di San Camillo ci sarà il primo appuntamento genovese di quella che speriamo possa essere una rassegna apprezzata anche nel capoluogo ligure”.

“Si tratta di un’iniziativa dall’alto valore culturale e che ha anche ottenuto il patrocinio dell’Arcidiocesi di Genova – Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici, del Municipio I Centro Est – Comune di Genova, dell’Ordine degli Avvocati di Genova e dell’Università degli Studi di Genova. L’ingresso sarà libero e nel corso della manifestazione saranno raccolti fondi per il restauro dell’organo della Chiesa di San Camillo