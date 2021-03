Copertura telefonia mobile in galleria, al via progetto pilota per Principe e Brignole

“Passo avanti concreto sul miglioramento dei collegamenti di telefonia mobile in Liguria. Nella riunione convocata martedì scorso dal Corecom Liguria è stata raggiunta una piena intesa tra i soggetti invitati al tavolo tecnico, con un’unanime manifestazione di interesse tra chi realizza le infrastrutture (che permettono la trasmissione e la diffusione del segnale nei tratti ciechi e nelle gallerie), chi gestisce la rete di telecomunicazioni e chi la rete stradale, autostradale e ferroviaria in Liguria”.

Lo hanno riferito oggi i responsabili di Regione Liguria.

“Importanti passi avanti – hanno spiegato da via Fieschi – sono stati raggiunti anche sul fronte della migliore connessione nel settore ferroviario, nel quale è stato individuato un primo progetto pilota nella copertura delle gallerie tra le principali stazioni di Genova.

E’ stata constatata da parte di RFI la piena disponibilità ad installare, come progetti pilota, antenne e ripetitori nelle gallerie ferroviarie di Piazza Principe e Brignole e di installare sulla testa dei treni i ripetitori e, da parte sia di Anas che Autofiori, la piena disponibilità a chiudere entro poco tempo gli accordi tecnico-commerciali per partire sulle due tratte individuate, ovvero la SS 28 per Anas e alcune gallerie per i primi test operativi tra Savona e il confine di Stato”.

“Nella riunione dell’altro giorno – ha spiegato il presidente del Corecom Vinicio Tofi – finalmente i vari attori hanno da una parte manifestato il concreto interesse al progetto, dall’altro hanno confermato di avere concretamente avviato le procedure relative, presentando agli operatori di telecomunicazioni vari progetti di fattibilità, che sono stati valutati positivamente sotto il profilo tecnico”.