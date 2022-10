Convegno Wall of Dolls a Genova sulla prevenzione del tumore al seno. Il 21 ottobre dalle 18.00 all’Istituto Marcelline.

Convegno Wall of Dolls a Genova per la Giornata di sensibilizzazione del tumore al seno.

In collaborazione con il Municipio Medio Levante.

L’evento sarà aperto al pubblico – presso l’Istituto Marcelline, venerdì 21 ottobre dalle ore 18.00 – dal titolo “Tumore al seno: dalla prevenzione alla cura, con consapevolezza”, ospiterà diversi professionisti e associazioni in ambito oncologico.

Il convegno sarà moderato dalla Giornalista Sara Tagliente

Parteciperanno alla tavola rotonda:

il Dottor Giuseppe Perniciaro Direttore S.C. Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica Ospedale Villa Scassi/Asl3 Genovese, la D.ssa Nicoletta Gandolfo Direttore Dipartimento Immagini ASL 3 Genovese

Coordinatrice Breast Unit Asl3, il Dott. Manlio Mencoboni Responsabile S.S.D. Oncologia Medica Osp. Villa Scassi Asl3 Genovese, Dott.Stefano Spinaci, Dirigente Medico S.S. Senologia Chirurgica Ospedale Villa Scassi Asl3 Genovese, D.ssa Chiara Urci Psicologa, D.ssa Silvia Gori Infermiera Villa Scassi Asl 3 genovese.

Insieme ai professionisti parteciperanno alla tavola rotonda il Presidente di Lilt Genova Dottor Paolo Sala e la Presidente di Noi Ci Siamo Tumore al seno metastatico D.ssa Marina La Norcia.

Il convegno sarà aperto da saluti istituzionali da parte di Matteo Rosso (Parlamentare), Simona Ferro (Ass. Pari Opportunità Reg. Liguria), Stefano Balleari (Consigliere Regionale), Francesca Corso (Ass. Pari opportunità Comune di Genova), Anna Palmieri (Presidente Municipio 8 Medio Levante), Alessandro Bonsignore (Presidente dell’Ordine dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Genova), Carmelo Gagliano (Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova), Michelangelo Librandi (Seg. Gen. UIL FPL).

L’evento aperto alla popolazione, realizzato da Wall of Dolls, ha ottenuto il patrocinio di Regione Liguria, Municipio Medio levante, Ordine dei medici di Genova, Ordine degli infermieri di Genova, Croce Rossa, Rotary Club Genova, UIL FPL e la partecipazione di Lilt Genova e Noi Ci Siamo Tumore al seno metastatico.

Il convegno

Un incontro di informazione e formazione sul tumore al seno, rivolto alla popolazione con il focus sull’approccio multi-disciplinare, eventi coordinati e sinergici su più livelli, dalla prevenzione alla diagnosi precoce al miglioramento del percorso complessivo della presa in carico della paziente con tumore alla mammella.

Il ruolo della prevenzione è un aspetto importante nel rispondere ai bisogni di salute, si basa sulla identificazione dei determinanti di patologia e sulla quantificazione dei rischi di svilupparla.

Altrettanto importante l’integrazione dell’attività ospedaliera per acuti e post-acuti con l’organizzazione territoriale, di un modello organizzativo che prevede un approccio multi-disciplinare con l’integrazione delle differenti specialità in un team per la gestione clinica dei pazienti, con la condivisione dei percorsi di cura, la garanzia di equità di accesso alle cure e la precoce presa in carico.

Un convegno che intende rafforzare la prevenzione e il controllo della malattia del tumore al seno, attraverso programmi nazionali di screening e all’assunzione di comportamenti salutari per ridurre il proprio rischio di ammalarsi.

Di più

Quattro i temi principali del convegno:

prevenzione / diagnosi precoce / diagnosi e trattamento /miglioramento della qualità di vita di pazienti metastatici

Il convegno si articolerà in un’unica sessione, 2 ore nelle quali verranno affrontate le tematiche attuali e sopra indicate.

Interverranno esperti del settore, rappresentanti delle società scientifiche coinvolte, rappresentanti delle associazioni e pazienti.

Momento che rappresenterà un motivo di scambio culturale, di messa a fuoco della attività terapeutiche, si approfondiranno tematiche di diagnosi e classificazione dei tumori, sollecitando un’attenta presa in carico dei pazienti, la formazione di caregiver e delle innovazioni terapeutiche up to date.

Per ulteriori informazioni:

Coordinatrice Wall of Dolls Liguria Dott.ssa Barbara Bavastro barbara_bavastro@yahoo.it 3455402885

Vicecoordinatrice Wall of Dolls Liguria Avv. Cristina Zunino zunino@zuninopicco.com 3474355072