Bambini arriva “Colora con Joy”, la nuova collana di album da colorare di Joy Cadenasso. Pronti per streghe, mummie e teschi?

Dopo l’uscita del suo primo romanzo “La lista dei sogni” (disponibile su Amazon), la giornalista e conduttrice radio televisiva Joy Cadenasso torna con un nuovo progetto dedicato ai bambini.

Amante del disegno e del mondo bimbi, la scrittrice genovese presenta “COLORA CON JOY”, una divertente collana di album da colorare dove ogni libricino ha un suo filone tematico.

A partire da una serie di simpatici fedeli amici in “Animali in casa”, si passa poi ad un gruppo di buffi e mostruosi personaggi in “Halloween da Brrrivido”.

Tartarughe, gatti e pesciolini fino a scheletri, diavoletti e fantasmi spaventosi! Pagine divertenti e piene di colori dove i bambini non solo possono sbizzarrirsi con pastelli e pennarelli, ma anche scoprire qualcosa di nuovo!

Ecco che infatti ci sono domande e informazioni sugli animaletti illustrati, piccoli quiz e giochi da risolvere, spazio per disegnare, figure da ritagliare e speciali illustrazioni extra da colorare! Bambini, siete pronti ad entrare nel mondo di Joy?

E per chi avesse qualche minuto libero, nessuno vieta anche ai bimbi grandi di prendere matite colorate e tornare indietro nel tempo! “Colora con Joy” è disponibile su AMAZON, con le illustrazioni della stessa autrice.

nata a Genova l’8 giugno 1984 adora i libri, la musica e le arti creative. Giornalista, scrittrice, conduttrice radio tv e voice over, ama vivere la vita giorno per giorno sfruttandone al massimo il potenziale.

Vive con il suo compagno Bruno e il suo gatto Ralphino, anch’essi fonte di ispirazione. Sogna di continuo e crede che i sogni non vadano inseguiti, ma che si debba fare di tutto per raggiungerli e viverli.

FB: @joycadenasso / INST: @giorgiacadenasso84

“La lista dei sogni – Per non dimenticare chi siamo”:

un romanzo appassionato che attraverso esperienze e desideri personali vuole incoraggiare chiunque a non abbandonare mai i propri sogni, ma piuttosto a cercarli nella vita di tutti i giorni. Riflessioni, realtà, fantasia, dolori e speranze, e uno speciale spazio dedicato al lettore dove poter stilare la sua personale lista dei sogni, diventando così parte del libro stesso. LO TROVI QUI —>>> https://amz.run/5z1P

Progetto realizzato da RGB Produzioni – Creative Studio:

(produzionirgb@gmail.com / https://rgbproduzioni.wixsite.com/rgbproduzioni)

Con il sostegno di:

Studio Ottonello (Studio dentistico in via Sestri 61/D/R Sestri Ponente, GE), Musicamica (Associazione musicale diretta da Giovanna Savino https://www.giovannasavino.it/), Guido Ottonello (Fedele amico e sostenitore di RGB Produzioni), Blue Sand (Abbigliamento e accessori in via R.Ginocchio 33 a Sestri Ponente e in Piazza Rapisardi a Pegli, GE), Lollipop (Caramelle e dolciumi in via Sestri 208 r Sestri Ponente, GE), Studio 11 (Tecnologie e soluzioni per l’informatica https://www.studio11.it).

Media Partner:

Liguria Notizie / Radio Sanremo