Controlli straordinari serali della Polizia nella zona del centro storico, Prè e Darsena

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli serali nel centro storico di Genova e nella zona della Darsena, su disposizione del Questore, per contrastare la criminalità e garantire la sicurezza pubblica.

Nel pomeriggio, gli agenti dell’U.P.G.S.P. sono intervenuti in Piazza della Commenda a seguito della segnalazione di un turista derubato a bordo di un treno diretto a Ventimiglia.

Grazie al geo-localizzatore del portachiavi, la polizia ha rintracciato un 34enne straniero che nascondeva nello zaino il portafoglio e le chiavi rubate, che sono state prontamente restituite al legittimo proprietario.

Durante la perquisizione, è stato trovato anche un coltello a serramanico. L’uomo, già sottoposto a divieto di dimora a Genova, è stato denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di armi. Resta salva la presunzione di innocenza.

In serata, il Commissariato Prè, insieme all’R.P.C., alle Unità Cinofile antidroga, alla Polfer, ai militari dell’Esercito e al N.C.S. della Polizia Locale, ha monitorato le aree intorno alle fermate della metropolitana e dei bus di Prè e Darsena.

Sono stati controllati i luoghi segnalati per degrado urbano e presenza di spacciatori, tra cui Piazza Metellino, Vico degli Adorno, Via Rubattino, il Museo del Mare, la zona universitaria, Via Gramsci, l’area del Luna Park e la stazione Principe.

Durante le operazioni, i cani antidroga hanno individuato un giovane straniero in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente.

Il giovane è stato segnalato alla Prefettura per le sanzioni amministrative, che possono includere la sospensione della patente di guida, della licenza di porto d’armi, del passaporto e del permesso di soggiorno.

Nel complesso, sono state identificate 74 persone, di cui 17 con precedenti penali, la cui posizione è attualmente sotto esame.

I controlli, intensificati dalla scorsa settimana, rientrano nelle misure di sicurezza decise durante la Riunione Tecnica di Coordinamento Interforze e dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare attenzione al centro storico di Genova.