Controlli straordinari nel centro storico: sequestri di droga e sanzioni

Un’intensa operazione di controllo del territorio ha interessato il centro storico di Genova nel pomeriggio di martedì scorso. Coordinata dal Commissariato Prè, l’attività ha coinvolto diverse unità delle forze dell’ordine con l’obiettivo di prevenire e contrastare reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e ad attività predatorie, in una delle aree più sensibili della città.

L’operazione, che ha visto la collaborazione del Reparto Mobile di Genova, di quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, di tre unità della Polizia Ferroviaria e del personale dell’Esercito Italiano, si è svolta con il supporto fondamentale di due unità cinofile specializzate. I cani antidroga Nagut e Costantin si sono rivelati preziosi alleati nel rilevare la presenza di sostanze illecite.

Le zone interessate dal controllo sono state quelle comprese tra via Prè, vico dell’Amore, vico Largo, via Lomellini, piazza Fossatello, via del Campo, via delle Fontane e piazza della Nunziata, tutte aree centrali che, per la loro conformazione e vivacità, richiedono una particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine.

Uno degli interventi più rilevanti si è verificato in via Fanti d’Italia, nei pressi della fermata degli autobus FlixBus. Qui, grazie al fiuto infallibile dei cani antidroga, sono state scoperte alcune dosi di hashish, circa 20 grammi, nascoste tra i sedili di un bus diretto a Bolzano. La sostanza è stata immediatamente sequestrata, anche se al momento non è stato possibile risalire al responsabile, rendendo il sequestro a carico di ignoti.

Nel corso dei controlli, è stato identificato un cittadino tunisino di 23 anni, risultato destinatario di una nota di rintraccio emessa dal Tribunale di Ancona per un’ingiunzione di pagamento legata a una precedente condanna per spaccio di stupefacenti.

In un’altra operazione, questa volta in via Gramsci, presso la fermata della metropolitana Darsena, Nagut e Costantin hanno individuato un cittadino nigeriano di 34 anni in possesso di alcune dosi di hashish. L’uomo è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Le attività di controllo straordinario come questa rappresentano un tassello fondamentale nella strategia di prevenzione e sicurezza urbana di Genova. L’azione sinergica tra le diverse forze dell’ordine non solo consente di contrastare la diffusione di sostanze illecite, ma anche di rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini, in un’area che rappresenta il cuore pulsante della città.

Le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni, con un impegno costante volto a garantire un controllo capillare del territorio e a contrastare ogni forma di criminalità.

