Crai e Fondazione AIRC insieme per la ricerca sul cancro

Sostieni la lotta con le arance rosse

Crai, storica insegna italiana con oltre 50 anni di presenza sul territorio, rinnova il suo impegno a favore della salute e del benessere delle persone, affiancando ancora una volta Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Questa importante partnership si concretizza nell’iniziativa solidale “Arance rosse per la ricerca”, che si svolgerà dal 3 al 15 febbraio 2025 in tutti i punti vendita aderenti.

Ogni arancia vale: un piccolo gesto, un grande aiuto

Durante la campagna, per ogni reticella di arance rosse acquistata, Crai donerà 50 centesimi a favore della Fondazione AIRC, contribuendo concretamente al finanziamento di progetti di ricerca scientifica e di campagne di sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica.

Questa iniziativa non è solo un’occasione per acquistare un prodotto sano e ricco di benefici, ma rappresenta un vero e proprio atto di solidarietà. Ogni arancia rossa diventa un simbolo di speranza per chi lotta contro il cancro, trasformando un semplice gesto quotidiano in un contributo fondamentale per la ricerca.

Crai e AIRC: un’alleanza per la salute di tutti

L’impegno di Crai nel sociale è testimoniato anche dai risultati delle precedenti campagne, come quella del “Nastro rosa” a sostegno della ricerca sul tumore al seno, che ha permesso di raccogliere ben 47.800 euro grazie alla generosità dei clienti e alla distribuzione delle iconiche spille rosa nei negozi aderenti.

Questa collaborazione dimostra quanto sia importante il coinvolgimento della comunità: ogni cliente, con la propria scelta di acquisto, può fare la differenza nella lotta contro il cancro.

Prevenzione e stile di vita sano: il cuore dell’iniziativa

L’iniziativa “Arance rosse per la ricerca” non si limita al sostegno economico, ma vuole anche diffondere un messaggio chiaro: la prevenzione passa da uno stile di vita sano. Le arance rosse, ricche di vitamina C e potenti antiossidanti, sono un simbolo perfetto di salute e benessere, ideali per una dieta equilibrata e consapevole.

Come partecipare?

Quando: dal 3 al 15 febbraio 2025

dal 3 al 15 febbraio 2025 Dove: nei punti vendita Crai aderenti in tutta Italia

nei punti vendita Crai aderenti in tutta Italia Cosa fare: acquista una reticella di arance rosse e contribuisci con un piccolo gesto a una grande causa

Ogni acquisto diventa un atto d’amore per la scienza, per la vita e per un futuro libero dal cancro. Sostieni la ricerca, scegli le arance rosse Crai e AIRC.

