Controlli nel centro storico, spaccia dieci dosi di hashish: arrestato

La Polizia di Genova ha arrestato ieri pomeriggio intorno alle 17, in Vico di Santa Fede, un 41enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Ieri sera durante un controllo straordinario del centro storico, proprio nelle zone segnalate dagli esposti dei residenti, i poliziotti del Commissariato Prè hanno notato l’uomo consegnare in mano di un altro soggetto alcuni involucri risultati poi contenere hashish.

Non accorgendosi dell’imminente arrivo degli agenti a piedi il 41enne ha ceduto tutte e dieci le dosi in suo possesso ma è stato bloccato poco prima di ricevere i soldi, 145 euro, tenuti in mano dall’acquirente, pronti per essere consegnati.

Quest’ultimo è stato segnalato amministrativamente mentre il pusher, già denunciato due volte ad inizio mese per spaccio, è stato arrestato e condotto, oggi, in direttissima.