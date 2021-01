Controlli nei vicoli: 157 identificati, 2 denunciati, 1 locale sanzionato

Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio nel centro storico genovese da parte della Polizia di Stato.

Nei giorni scorsi, gli uomini dei Commissariati Pré e Centro, insieme agli equipaggi dell’U.P.G. e del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, a personale dell’Ufficio di Gabinetto e a militari dell’esercito, hanno svolto servizi finalizzato al contrasto dei reati predatori e dello spaccio di droga nonché a garantire il rispetto delle norme anti-covid.

In particolare, ieri pomeriggio, in piazza Caricamento, gli agenti del Commissariato Centro hanno controllato 4 soggetti, tutti pluripregiudicati, tra cui una 44enne italiana che è stata sanzionata poiché si è rifiutata di indossare correttamente la mascherina e un 45enne italiano denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale e sanzionato poiché palesemente ubriaco.

A carico dell’uomo è stato emesso un provvedimento di allontanamento dal centro storico di 48 ore.

Stessa sorte per un 36enne marocchino accompagnato in Questura per identificazione e sanzionato per ubriachezza.

Altri 3 italiani anni sono stati sanzionati per la violazione della normativa anticovid, due poiché fuori dalla propria abitazione oltre l’orario consentito e uno che teneva la mascherina in tasca, nonostante la presenza di altre perrsone.

Un 23enne senegalese, inoltre, è stato denunciato poiché non ha ottemperato alla richiesta di esibire un documento identificativo attestante la regolare presenza sul territorio italiano

Infine, un locale è stato sanzionato per 5000 euro da personale Asl poiché trovato con la serranda solo parzialmente abbassata, nonostante nei giorni scorsi ne fosse stata intimata la chiusura per violazioni riguardanti l’igiene e la sicurezza alimentari.

Complessivamente sono state identificate 157 persone.