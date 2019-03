Controlli negli esercizi commerciali del centro storico

Nel pomeriggio i poliziotti, coadiuvati da personale della Polizia Municipale – Reparto Vivibilità e Decoro e della ASL3, hanno controllato 6 esercizi commerciali ubicati in via Gramsci e via Prè, due dei quali sono stati sanzionati per mancanza dei requisiti in materia d’igiene.

Inoltre, all’interno di una gastronomia di via Prè gli operatori hanno trovato un frigorifero spento contenente carne cruda e formaggi ammuffiti, 2 congelatori privi di termometro, uno dei quali custodiva un trancio di pesce giunto dal Senegal con bagaglio a mano.

Dopo aver constatato le numerose violazioni, gli operatori hanno disposto l’immediata chiusura del locale sottoponendolo a sequestro penale.

La titolare, una 34enne senegalese, è stata denunciata per violazione della disciplina igienica alimenti e bevande.