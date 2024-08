Controlli intensificati dalla polizia alla Spezia durante la settimana di Ferragosto

Durante la settimana di Ferragosto, la Polizia di Stato ha potenziato le operazioni di controllo alla Spezia e in tutta la provincia, garantendo un alto livello di sicurezza per cittadini e turisti.

I controlli sono stati eseguiti su strade urbane, extraurbane, autostrade, oltre che sulle principali linee ferroviarie e marittime, con risultati significativi.

Controlli e sanzioni nella serata del 14 agosto

La sera del 14 agosto, la Squadra di Polizia Amministrativa della Questura, in collaborazione con il personale ASL, ha effettuato verifiche su diversi esercizi pubblici.

In particolare, a Lerici, un esercizio commerciale è stato sanzionato per la mancanza della relazione sull’impatto acustico per la musica diffusa, l’assenza dell’autorizzazione prevista dall’art. 68 T.U.L.P.S. e la mancata esposizione della tabella del tasso alcolemico e dell’alcol test.

Inoltre, sono state riscontrate ulteriori irregolarità sanitarie, che hanno portato a una sanzione di circa 1.000 euro.

Polizia stradale: 32 pattuglie e 108 controlli

Per gestire il traffico e garantire la sicurezza durante l’esodo estivo, la Polizia Stradale della Spezia ha impiegato 32 pattuglie che hanno effettuato il controllo di 64 veicoli e 108 persone, di cui 20 sottoposte ad alcol test.

Durante i controlli sono state rilevate 39 infrazioni al codice della strada, inclusa una per guida senza patente. Quattro persone sono state denunciate per guida sotto l’influenza di alcool.

Vigilanza e sicurezza nei principali eventi cittadini

Gli equipaggi della Squadra Volante hanno monitorato costantemente le principali vie e piazze della Spezia, sia durante la giornata di Ferragosto che nel weekend successivo. In collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, la polizia ha garantito ordine e sicurezza durante numerosi eventi provinciali.

Tra questi, il “Summer Party Dj Set”, il concerto dei Tiromancino a Brugnato, i festeggiamenti della Madonna Bianca a Portovenere e l’evento enogastronomico “Pitei ‘N Cantina”.