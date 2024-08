Esplode tubo acqua: strade allagate tra corso Torino e corso Sardegna

Un grave incidente ha colpito il centro di Genova nel pomeriggio di oggi, quando una grossa tubatura dell’acqua è esplosa nel tunnel che collega corso Torino con corso Sardegna, provocando disagi significativi al traffico, blackout elettrici e interruzioni della fornitura d’acqua.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14:00, quando l’esplosione ha creato un buco di diversi metri di diametro, rendendo impraticabile il tunnel per i veicoli. In pochi minuti, l’incrocio tra via Tolemaide, corso Sardegna e corso Torino è stato sommerso dall’acqua, trasformandosi in un vero e proprio lago.

La Polizia locale è intervenuta immediatamente, chiudendo alcuni tratti di strada e deviando il traffico per evitare ulteriori complicazioni.

Oltre ai problemi legati al traffico, l’esplosione della tubatura ha causato interruzioni nella distribuzione dell’acqua per molti esercizi commerciali della zona.

Inoltre, sono stati segnalati blackout elettrici in diverse aree, tra cui Brignole e la Foce, complicando ulteriormente la situazione.

Attualmente, sul luogo dell’incidente sono al lavoro la Polizia locale, i tecnici di Iren, Enel e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di ripristino e messa in sicurezza dell’area.