Controlli anti alcol nello spezzino: patenti sospese e una revocata

Nelle scorse settimane la polizia stradale della Spezia ha implementato i servizi di vigilanza e controllo per garantire la sicurezza lungo le strade e le autostrade della provincia anche con servizi volti a contrastare la guida in stato di alterazione per uso di sostanze alcoliche o dovuta all’assunzione di droghe.

Solo nello scorso week-end la sottosezione autostradale di Brugnato ha proceduto al ritiro di 6 patenti di guida, deferendo all’autorità giudiziaria 3 persone per guida in stato di ebbrezza. Il fatto più grave si è verificato sul raccordo La Spezia Lerici questo sabato notte: il conducente di un’auto in stato di ebbrezza di oltre tre volte superiore al limite consentito, perdeva il controllo dell’auto invadendo la corsia opposta, andando a urtare un veicolo che procedeva in senso contrario. Sono conseguiti la revoca della patente di guida e il deferimento all’autorità giudiziaria.

Altri cinque conducenti sono stati sanzionati per tasso alcolemico superiore al limite consentito. Di questi, due risultano essere neopatentati e un altro con tasso alcolemico quasi quattro volte superiore al limite consentito.

Lo scopo di questi servizi, che proseguiranno anche nelle prossime settimane, è quello di garantire la sicurezza sulle nostre strade e ridurre il numero di incidenti causati dalla guida sotto l’influenza dell’alcol.