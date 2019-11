Controlli a Sestri Ponente su esercizi commerciali

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione nei quartieri genovesi da parte della polizia.

Giovedì scorso i poliziotti del Commissariato Sestri Ponente hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, avvalendosi di equipaggi del R.P.C., di una pattuglia della Questura con tre militari, di Ispettori della ASL genovese e di agenti della Polizia Municipale Reparto Commercio, finalizzato sia alla prevenzione e repressione dei reati in genere sia al controllo dei locali.

Particolare attenzione è stata posta, anche a seguito di esposti per degrado, alla zona dello stabilimento della Fincantieri.

Durante il servizio i poliziotti hanno identificato 45 persone e controllato 3 esercizi commerciali i quali sono stati trovati non in regola dal punto di vista normativo e sanzionati per un importo complessivo di euro 10.000; in particolare al proprietario di un bar è stata temporaneamente sospesa l’attività di somministrazione di cibo e bevande per scarsa igiene e pulizia.