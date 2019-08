Controesodo da bollino rosso: sciopero casellanti e Tutor | Aggiornamenti

Oggi è la seconda giornata da bollino rosso per il controesodo in Liguria.

Saranno tante e persone in movimento che attraverseranno la nostra regione per fare ritorno nelle grandi città.

Secondo le previsioni della polizia stradale solo nel nodo genovese transiteranno circa 35mila veicoli e questo sia per i vacanzieri di ritorno dalle isole, sia per chi rientra dalle riviere nelle città del nord.

E’ stato confermato lo sciopero dei casellanti per oggi dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 2 di lunedì. Il che comporterà possibili ulteriori code ai caselli per chi non utilizza i sistemi automatici di pagamento, quali telepass e carte.

Per questo Autostrade per l’Italia ha attivato una serie di misure per assistere gli automobilisti e favorire gli spostamenti degli italiani in una domenica di contro-esodo quali:

il potenziamento dei presidi di pronto intervento e assistenza a chi viaggia.

Presso le stazioni interessate dai principali flussi di traffico sarà fortemente rafforzata la disponibilità di personale dedicato sia ai servizi di viabilità che al monitoraggio e alla gestione degli impianti, così da garantire un presidio di assistenza e informazione agli automobilisti durante le ore dello sciopero.

La gestione dei flussi di traffico in uscita dai caselli interessati dallo sciopero. Nelle stazioni interessate dallo sciopero, il personale di viabilità monitorerà in tempo reale l’andamento dei flussi al fine di limitare i disagi.

Permane il blocco per quanto riguarda la circolazione dei mezzi pesanti, quelli superiori alle 7.5 tonnellate, dalle 7 alle 22.

Sono in funzione anche diversi Tutor, il sistema di controllo per la velocità.

Aggiornamenti.

Ore 11.20. Coda sulla A12 Genova-Livorno in direzione Genova tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

Ore 11.00. E’ presente una coda sulla A6 Torino-Savona in direzione Torino tra il bivio A6/A10 Savona e Altare.

Il traffico in tempo reale sulle autostrade: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do