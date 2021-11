Continuano le iniziative alla Lanterna di Genova. Domani in Rosso in occasione della giornata contro la violenza sulle Donne.

Continuano le iniziative alla Lanterna. Visita guidata l’ultima domenica del mese.

> giovedì 25 novembre 2021

LANTERNA IN ROSSO PER LE DONNE

Il simbolo di Genova continua a illuminarsi per sostenere i temi più importanti e al tramonto si colora in rosso in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne.

La Lanterna, come i più famosi edifici del mondo, cambia il colore della sua illuminazione per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi più importanti:

con il suo sistema di illuminazione artistica, realizzato grazie al supporto di Slam, è in dialogo costante con la città, recuperando la sua antica funzione di comunicazione.

Continua inoltre il calendario internazionale:

il programma con tutte le date delle ricorrenze o iniziative locali, nazionali, internazionali UNESCO e delle Nazioni Unite e relative illuminazioni, è disponibile sul sito:

www.lanternadigenova.it/calendario-illuminazione-lanterna/

L’illuminazione è visibile anche online

http://www.lanternadigenova.it/webcam/

grazie alla webcam donata al faro da Tecnosicurezza Genova.

[*In caso di condizioni meteo avverse/temporali, pur mantenendo il sostegno all’iniziativa promossa, l’illuminazione artistica e la webcam dovranno essere disattivate per preservare gli impianti dal rischio di danni causati dalle scariche atmosferiche]

> domenica 28 novembre 2021 ore 14

TI PORTO ALLA LANTERNA: visita guidata

Visita speciale dell’ultima domenica del mese per scoprire tante curiosità e dettagli sul monumento simbolo di Genova e il contesto in cui è inserito.

Partendo dal Porto Antico, dalle memorie di moli, magazzini, facchini e mercanti, si andrà alla Lanterna,

alla sua passeggiata sulle banchine del porto commerciale, all’open air museum nel parco e al suggestivo museo all’interno della antiche fortificazioni, per finire alla terrazza panoramica ed ammirare tutta la città dall’alto.

Come partecipare all’iniziativa

Appuntamento ore 14 davanti Palazzo San Giorgio, lato mare, Porto Antico. Introduzione e successivo spostamento in Darsena per il trasferimento verso la passeggiata della Lanterna.

Segue visita al museo e salita a piedi alla prima terrazza panoramica del faro.

Maggiori informazioni

POSTI LIMITATI, SU PRENOTAZIONE al link “biglietti” indicati sull’evento Facebook dedicato https://www.gogenova.com/it/ti-porto-alla-lanterna-classic/

indicando:

– nome e cognome di ogni partecipante

– numero di cellulare

Non è possibile fare prenotazioni telefoniche: lista partecipanti è obbligatoria per le norme vigenti.

Per INFORMAZIONI, dalle ore 9 alle 19: 010 8938088 – 335 6063687

La visita si intende confermata solo al ricevimento della e-mail di conferma con le indicazioni per la partecipazione e il pagamento

Quota di partecipazione: € 15 a persona

Il gruppo sarà limitato. Si seguiranno le norme vigenti circa il distanziamento e l’uso della mascherina. Il trasferimento sarà con bus AMT .

La visita non è adatta a persone con difficoltà motorie. In caso di maltempo la visita sarà annullata

Evento a cura di Go Genova Tours

TUTTI I DETTAGLI ANCHE SUL SITO www.lanternadigenova.it/ti-porto-alla-lanterna/