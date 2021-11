Carlo Felice presenta Da Ponte & Friends

In onda su Classica HD – SKY canale 136 giovedì 25 novembre, ore 21.30

Lo spettacolo Da Ponte & Friends, produzione della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova in collaborazione con Eni, dal Teatro Olimpico di Vicenza, va in onda in prima visione su Classica HD (Sky, canale 136) giovedì 25 novembre 2021 alle 21.30.

Il 25 novembre è il Giorno del Ringraziamento e il canale intende dedicarlo alla musica americana. Sarà poi in replica, in orari da definirsi, il 27 novembre e nei giorni 1, 5, 10 dicembre.

L’abate Lorenzo Da Ponte è stato il librettista di Don Giovanni, Nozze di Figaro e Così fan tutte. Nato nel 1749 a Ceneda, ora un quartiere di Vittorio Veneto, dopo una giovinezza libertina a Venezia e dopo la maturità a Vienna, dove incontrò Mozart, Da Ponte trascorse 12 anni a scrivere libretti a Londra e poi si trasferì in America.

Qui visse, facendo molti e onorati mestieri. Fu il primo insegnante d’italiano alla Columbia University, dove lo ricorda un busto, divenne cittadino americano e riuscì a realizzare il sogno di aprire un teatro d’opera. È morto a New York nel 1838.

Lo spettacolo racconta le vite avventurose di Lorenzo Da Ponte, in una cornice drammaturgica originale e grazie a quattro personaggi: lo stesso Da Ponte, che parla tramite le parole delle Memorie e di altri suoi scritti, e tre archetipi del suo universo (una dama aristocratica, un eroe romantico, un signorotto del nuovo mondo), alle prese con arie scelte dalle opere di cui il poeta scrisse i libretti; la trilogia con Mozart, certamente, ma pure pagine meno celebri di autori come Salieri, Cimarosa, Martin Y Soler, Von Winter, e due rari song in inglese.

Da Ponte & Friends , idea del sovrintendente Claudio Orazi e dal musicologo Francesco Zimei, è andato in scena nel meraviglioso Teatro Olimpico di Vicenza il 20 giugno 2021, per la regia di Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi, con i costumi di Nicoletta Ceccolini e le luci curate dallo scrittore di luce Mario Nanni.

L’Orchestra del Teatro Carlo Felice è diretta dal maestro Alvise Casellati.

In scena i solisti: Salome Jicia, soprano, Giovanni Sala, tenore, e Levent Bakirci, baritono.

Lorenzo da Ponte è interpretato da Giampiero Judica. ELI/P.