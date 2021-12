Continua la stagione di Soriteatro. Giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 21 “Per l’alto mare aperto”. La geografia dell’Ulisse di Dante.

Continua la stagione di Soriteatro a Genova.

I capitani coraggiosi vanno per l’alto mare aperto.

David Riondino e il filologo Maurizio Fiorilla, docente all’Università di Roma Tre, giovedì 16 dicembre 2021 (ore21) fra canzoni, letture e carte geografiche guidano gli spettatori di Soriteatro 2020/21 sulla rotta di uno spettacolo ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure, in scena al Teatro di Sori, a pochi chilometri da Genova.

«Con questo spettacolo – dichiara Sergio Maifredi – si chiude la prima parte di una stagione attesissima nel segno della riapertura dei teatri.

Sono molto soddisfatto di come il nostro pubblico si è raccolto intorno al teatro per ritornare ad essere una comunità dove la cultura è al centro».

“Per l’alto mare aperto. La geografia dell’Ulisse di Dante”, fa parte del più ampio progetto “Capitani coraggiosi”, dedicato alla letteratura del mare e a chi si è misurato con la sfida, il sogno, persino il mito che l’immensa distesa del mare può ispirare.

David Riondino nel pomeriggio sarà a Palazzo San Giorgio, a Genova, protagonista de “Il corsaro nero” di Emilio Salgari, nell’ambito di una rassegna dedicata proprio a “Capitani coraggiosi”, di cui interpreta un’altra declinazione.

Un attore e uno studioso, Riondino e Fiorilla, saranno insieme sul palco per esplorare il mondo ricreato nella Divina Commedia di Dante Alighieri, negli ultimi giorni dell’anno 2021 in cui sono stati celebrati i settecento anni dalla morte.

Una data importante per un autore capitale della letteratura italiana, che con i suoi versi ha regalato un ritratto imperituro di Odisseo, seguito da altri grandi autori nel corso dei secoli.

“Per l’alto mare aperto” è infatti dedicato al viaggio dell’Ulisse di Dante, dalla partenza dal Circeo al superamento delle Colonne d’Ercole, fino al naufragio di fronte alla montagna del Purgatorio, per poi seguire le nuove rotte del personaggio omerico verso le inquietudini e i paradossi della modernità.

Un itinerario divertente e provocatorio, filologico e interpretativo, tra le pagine di Dante fino a Tasso, Pascoli, Primo Levi, Borges, tra canzoni, letture e antiche rappresentazioni cartografiche.

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Il Teatro Comunale di Sori è in via Combattenti Alleati 4 (0185 700681). Informazione e biglietti alla Pro Loco di Sori (0185 700681), alla Pro Loco di Recco (0185 722440). Biglietti in vendita anche on line sul sito di happyticket.it

Il prezzo del biglietto singolo è 15 euro intero, 13 euro ridotto. Abbonamenti: 100 euro per 11 spettacoli. Per “Teatralità dell’Arte” e “Giovedì giallo”: 10 euro per i non abbonati, gratuito per gli abbonati.

Informazioni e aggiornamenti su www.soriteatro.it e www.teatropubblicoligure.it.

