Continua il​ viaggio in Italia digitale del Mibact

Art You Ready? Continua il flash mob digitale del patrimonio culturale.

Un viaggio digitale in Italia attraverso i luoghi della cultura, il paesaggio e il patrimonio culturale di archivi, biblioteche, musei e parchi archeologici.

Anche questo fine settimana all’insegna della bellezza italiana. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo torna, domani – domenica 3 maggio – , con il flash mob digitale #artyouready, per mantenere gli italiani a contatto con le meraviglie dei propri territori coinvolgendoli attivamente in rete. L’invito è infatti sempre lo stesso: condividere le proprie fotografie di opere d’arte, sale di musei, archivi e biblioteche, foyer e palcoscenici di teatri ma anche di paesaggi e luoghi del cuore lungo tutto il territorio nazionale. Che si tratti di andare a ripescare le foto nella galleria del proprio smartphone, di aprire i cassetti e sfogliare album fotografici di tanti anni fa o di rifotografare vecchie immagini in bianco e nero, ogni domenica è l’occasione per raccogliere e condividere sul web la bellezza e l’unicità del patrimonio culturale italiano e mostrarla al mondo intero e, attraverso lo scambio e la condivisione di contenuti, dare vita a uno spazio virtuale per viaggiare, incontrarsi, scambiarsi informazioni, esperienze e conoscenze. Un luogo dove poter anche giocare con #lartetisomiglia cercando somiglianze tra opere d’arte, persone ambienti della propria casa e magari amici a quattro zampe. Tutti sono invitati a usare l’hashtag #artyouready, i contenuti verranno rilanciati sui profili @mibact.

Sulle piattaforme del Mibact continua il​ #viaggioinitalia attraverso le antiche e rare carte geografiche di archivi, biblioteche e musei di Stato.