Continua “Altare Vetro Design”– Trasparenze Contemporanee visitabile fino al 30 aprile al Museo dell’Arte Vetraria Altarese, Piazza Consolato

Giunta all’undicesima edizione, Altare Vetro Design rappresenta ormai un appuntamento fisso, grazie al quale il Museo dell’Arte Vetraria Altarese, con la sua fornace presente nel giardino di Villa Rosa, si pone al centro del dialogo tra designer e Maestri vetrai.

Per questa edizione, inaugurate il 18 marzo 2023 alle ore 17:00, i curatori hanno invitato Federica Delprino e Omar Tonella di Super-From, l’architetto savonese Angela Magnano e i genovesi Luca Cipollina e Alice Perfumo di Duecitti.

Ad accumunare queste figure, oltre all’appartenenza regionale, c’è lo studio dei materiali, la predilezione per le antiche pratiche artigianali e una precedente e condivisa esperienza creativa dedicata alla ceramica di Albisola.

Gli autori hanno avuto la possibilità di lavorare in occasione della tradizionale accensione delle fornaci di Villa Rosa per la fiera di San Martino a novembre 2022 e poi successivamente nel mese di gennaio 2023 con la collaborazione con il Maestro vetraio Jean-Marie Bertaina e l’artista Giuse Maggi per la realizzazione dei loro lavori.

Appuntamenti importanti come momento di progettazione e lavoro condiviso, ma soprattutto bellissima occasione per i visitatori che hanno potuto scoprire quelle dinamiche di confronto e creazione solitamente celate dietro le quinte.

Ora, l’esito della loro ricerca sarà allestito nella suggestiva Sala del Camino di Villa Rosa per offrire al pubblico una ulteriore opportunità di approfondimento del vetro contemporaneo.

Altare Vetro Arte e Altare Vetro Design, ideate da Mariateresa Chirico ed Enzo L’Acqua e promosse dall’ISVAV (Istituto per lo Studio del Vetro e dell’Arte Vetraria) e dal Museo dell’Arte Vetraria Altarese, coinvolgono designer e artisti, invitati a cimentarsi con il vetro, in un rapporto sinergico con i maestri altaresi e in un reciproco, intenso e proficuo scambio di competenze e conoscenze.

Un’occasione d’incontro, di dialogo, di confronto per rendere ancora attuale e vivo il secolare “saper fare” altarese. Non soltanto, quindi, la tutela e lo studio del passato – di cui mirabile esempio è il Museo con la sua prestigiosa e singolarissima collezione – ma anche un’attività di ricerca legata a chi opera oggi nel mondo del vetro.

Il Museo di Altare si propone, quindi, come luogo di incontro e di confronto, in cui dialoga la ricerca più avanzata con la tradizione del passato.

18 marzo – 30 aprile 2023

Museo dell’Arte Vetraria Altarese

Piazza Consolato 4 – 17041 Altare (SV) – Tel 0195 84734 – www.museodelvetro.org

Orari: martedì-domenica: 14-18; lunedì: chiuso