Al Porto Luca Ferrari di Alassio la primavera esplode tra fiori e regate 

Anche quest’anno al Porto Luca Ferrari di Alassio si svolgeranno parte degli eventi che riempiono la quarta edizione del Festival Nazionale dei Fiori in partenza il 31 marzo con la premiazione del contest gastronomico per le scuole alberghiere “Metti un fiore a tavola”.

Sabato 1 aprile alla Marina di Alassio alle ore 11 è prevista una mattinata all’insegna della “Sostenibilità” con le buone pratiche di cucina in barca con il giornalista Roberto Pisani e il presentatore Patrizio Roversi. A seguire presentazione e degustazione dell’Ittiturismo “L’Isola” che presenterà il menù dedicato con piatti dove il pescato locale si intreccia con i fiori eduli ed in particolare la “Zuppetta di pesce povero, che incontra le viole e la cialda di barbabietola”. Il menù a base di fiori eduli sarà disponibile per tutto il week end della manifestazione

“Sono psicofisicamente molto goloso e piuttosto curioso – ci ricorda simpaticamente Patrizio Roversi – Mi piace l’equilibrio tra tradizione e innovazione. Mi appassiona l’agricoltura, perchè ha sempre dei risvolti nuovi tutti da scoprire. La cucina con i fiori eduli risponde perfettamente a tutte le mie esigenze.”

Tra show cooking con gli chef dell’Ittiturismo e le presentazioni di libri la darsena del porto si anima di personaggi che saranno d’attrattiva anche per il pubblico sportivo appassionato di vela.

“Questo ultimo week end di marzo sarà veramente magico per la Città di Alassio, due grandi eventi coloreranno la splendida Baia del Sole. Si terranno la 4^ edizione del Festival Nazionale della Cucina con i Fiori e il Trofeo Luigi Carpaneda con Luigia Academy Cup di Vela Classe Smeralda 888.

I Colori dei Fiori Eduli e i colori delle vele che si sfideranno in emozionanti duelli di regate di flotta e di match race, saranno gli attori protagonisti della nostra Primavera.

Per la Marina di Alassio, main sponsor dei due eventi, insieme al Comune di Alassio, Gesco Srl e naturalmente al Circolo Nautico “Al Mare”, è una grande soddisfazione.

Un incrocio tra la cucina del territorio colorata dai fiori edibili, una serie di incontri tra i professionisti del settore, la maestria di famosi Chef stellati, i contest per gli Istituti Alberghieri, la passeggiata tra i nostri sentieri collinari alla ricerca dei fiori eduli e delle erbe spontanee, la sostenibilità in barca con le buone pratiche della cucina in navigazione, i pesci del nostro mare, i vini della nostra regione che si confronteranno con i vini delle regioni confinanti, saranno gli ingredienti gustosissimi di queste grandi manifestazioni.

Come Presidente della Marina di Alassio, non posso che essere felice di poter vivere intensamente questi eventi e devo ringraziare sentitamente tutte le persone che hanno lavorato e che lavoreranno insieme a noi per offrire a tutti, residenti e ospiti, la magia della nostra Baia del Sole.” Rinaldo Agostini, Presidente Marina di Alassio S.R.L.

La sera di sabato 1 aprile al Diana Grand Hotel, alle ore 19 la Bar Lady Ottavia Castellaro, presenta “Adelasia”, l’aperitivo dedicato alla città di Alassio e realizzato con Asti Spumante della Cantina Cuvage e succo di Begonia dell’azienda Tastee.it di Albenga. Special guest dell’aperitivo il presidente della Classe Smeralda 888, il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie e il suo equipaggio con i campioni internazionali di vela tra cui Ferragamo e i partecipanti alla Regata Internazionale del Trofeo Carpaneda.