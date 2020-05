Consumo droga e misure anti Covid: sanzionati otto giovani ad Albisola

Albisola. Sono 8 in totale i giovani, tutti residenti nella provincia di Savona, che ieri sono stati sanzionati dai carabinieri della Stazione di Albisola per consumo di droga e mancato rispetto dei divieti imposti dalle autorità centrali e locali in materia di contenimento del contagio da virus Covid-19.

I ragazzi infatti, tutti maggiorenni, sono stati sorpresi dai militari sull’arenile di Albisola Superiore, prossimo allo stabilimento balneare “Ultima Spiaggia”, a consumare in gruppo sostanze stupefacenti.

Per tutti è scattata la segnalazione alla Prefettura per detenzione a uso personale di droga e la sanzione amministrativa per violazione delle norme imposte dal D.P.C.M. del 09.03.2020 e seguenti.