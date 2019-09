Confermato It’s Deejaytime questa sera a De Ferrari

Con il passaggio dall’ Allerta arancione a quella gialla, è stata confermata la festa di questa sera in piazza De Ferrari.

Per il Fuori Salone si svolgerà It’s Deejaytime a Genova e tutti potranno ballare ballare in piazza De Ferrari con quattro dei deejay più famosi d’Italia per trasformare Piazza De Ferrari in una discoteca per una sera.

Ad alternarsi alla consolle saranno Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.

Sarà così “Deejay Time”, una serata dj-set a cielo aperto, sulle basi dei più noti successi della musica dance e house degli anni ’90.

“Sarà bellissimo trovarsi tutti insieme a ballare in piazza, con i ritmi di questi ‘quattro moschettieri’ della musica. Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso sono le prime firme di Radio Deejay e porteranno migliaia di persone a De Ferrari”, ha commentato l’assessore regionale alla comunicazione Ilaria Cavo.

“Un dj set nel cuore di Genova e con protagonisti di eccezione: un’idea sicuramente vincente, originale e di alto profilo, che promuove ulteriormente la nostra città e si inserisce in una serie di appuntamenti che animeranno Genova in occasione Salone Nautico. Tutto il programma è disponibile sul sito www.visitgenoa.it”, ha dichiarato Paola Bordilli, assessore comunale ai Grandi eventi. “Vi aspettiamo numerosi, domenica prossima in piazza De Ferrari, per l’appuntamento con Deejay Time, una serata di festa e danze sulle note dei più grandi successi, mixati dai quattro maggiori deejay italiani”.

Grazie alla collaborazione di ICE Agenzia, Comune di Genova, Camera di Commercio e Regione Liguria che hanno reso possibile l’iniziativa, dalle ore 20.15 piazza De Ferrari accoglierà la festa che si preannuncia ricco di sorprese e che vedrà l’esibizione dei quattro storici conduttori del programma radiofonico Deejay Time.

Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso si alterneranno sul palco per un intrattenimento di oltre due ore di musica che culminerà con un dj-set finale dei 4 protagonisti in contemporanea.

L’evento che è organizzato dal Salone Nautico per la città di Genova, è a ingresso gratuito.

Ecco il programma:

20.15 Warm up dj set

21.15 Inizio spettacolo, con saluti istituzionali del Presidente Toti e del Sindaco Bucci

21.30 Inizio DeejayTime

23.45 Fine show.