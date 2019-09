Un incontro a Tursi per parlare di digitalizzazione e mobilità sostenibile

Open Genova nell’ambito della settimana europea della mobilità sostenibile promossa nella nostra città da FIAB organizza un evento speciale: Il ruolo della digitalizzazione nella mobilità sostenibile in città.

Durante l’evento gratuito e aperto al pubblico che si svolgerà martedì 24 settembre ore 17.30 nella sala di rappresentanza di Palazzo Tursi verranno presentate alcune app per monitorare e rilasciare benefits per chi usa la bicicletta o altri mezzi e l’esempio virtuoso già applicato da Fiumara. Interverranno il vice sindaco Stefano Balleari e l’assessore alla mobilità e ambiente Matteo Campora. L’Associazione Open Genova già promotrice di progetti come il crowdfunding per portare il free wifi alla Lanterna, la mappa interattiva sugli incidenti stradali, i corsi di divulgazione digitale in tutta la città per cittadini e associazioni no profit e molto altro presenta un’occasione per riflettere insieme sulle opportunità che la digitalizzazione può offrire all’incentivazione della mobilità sostenibile a Genova. Per maggiori informazioni il link all’evento (gradita registrazione)

https://www.eventbrite.it

Chi è Open Genova: è un’associazione nata per promuovere la cultura e la formazione digitale per tutti. Nel corso degli anni ha collaborato con il Comune di Genova ed alcuni Municipi in progetti come Partecip@ (vincendo il premio Egov 2014) e Genova Digitale. A livello nazionale nel 2015 aderisce alla Coalizione Nazionale per le Competenze Digitali di AGID, nello stesso anno realizza il primo corso sulle opportunità di internet ai tassisti genovesi. Dal 2016 è nell’Open Government Forum italiano sui tavoli: Open Data e Trasparenza, Cittadinanza Digitale e Partecipazione in cui tutt’oggi è attiva. Nel 2017 lancia il concorso di idee Partecipa Digitale che vede tra i vincitori del premio in denaro i futuri realizzatori dell’app TooRNA.

Nel 2018 avvia il Punto Genova Digitale (pilota) nel quartiere di Marassi e nel 2019 lancia un corso di formazione per associazioni no profit a cui hanno aderito più 70 organizzazioni partecipanti e Genova Digitale con il corso “App utili in città” realizzato con il patrocinio del Comune. Recentemente ha aderito a Repubblica Digitale, un’iniziativa promossa dal Team per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha l’obiettivo di accompagnare il processo di trasformazione digitale con una serie di azioni di inclusione digitale finalizzate ad abbattere ogni forma di divario digitale di carattere culturale.