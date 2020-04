Confermato il Concorso Lirico Internazionale di Portofino

CLIP 2020. Il Concorso Lirico Internazionale di Portofino conferma la sua sesta edizione dal 20 al 24 luglio.

Forte dell’appoggio di tanti mecenati e di sponsor affezionati, tra i quali Francesco Brioschi Editore, AVM Associati, Banca Passadore, Bere Italiano, Faraone Gioielli, Cantine Biondelli e Savills, il cui ruolo quest’anno avrà un’importanza ancora maggiore, il direttore Francesco Daniel Donati ha deciso di confermare la sesta edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino che avrà luogo a Portofino (Genova), Italia, dal 20 al 24 luglio 2020.

La convinzione è che mai come quest’anno sia necessario impegnarsi affinché la musica e la cultura non si fermino, auspicando che per fine luglio siano possibili, seguendo gli opportuni protocolli sanitari, sia lo svolgimento di manifestazioni culturali in Italia che gli spostamenti internazionali degli artisti.

Ovviamente, il rispetto delle misure di tutela della salute pubblica potrebbe causare alcune variazioni al programma e all’organizzazione del Concorso, pertanto l’assetto definitivo sarà comunicato contestualmente ai risultati delle preselezioni, entro il 29 giugno.

Qualora, entro la stessa data, non dovessero verificarsi le auspicate sufficienti condizioni di sicurezza si procederà a malincuore, ma con la consapevolezza di aver tentato, alla cancellazione del Concorso.

Mai come in questo frangente i giovani cantanti necessitano di iniziative come CLIP, che offrano reali occasioni di crescita artistica e professionale, come testimonia la vincitrice ex-aequo dell’edizione 2019, Federica Guida: “in seguito al concorso ho ricevuto molte proposte di lavoro, tra queste quella da parte del Maestro Dominique Meyer di entrare a far parte dell’ensemble dei solisti del Wiener Staatsoper, dove a 22 anni ho potuto debuttare nel ruolo della Regina della Notte del Flauto Magico di Mozart lo scorso dicembre”.

Gemma Summerfield, l’altra vincitrice ex-aequo di CLIP 2019, ha aggiunto: “CLIP è stata una delle esperienze di musica più straordinarie che abbia avuto l’opportunità di vivere in un luogo straripante di bellezza”.