Confermata potabilità dell’acqua a Cervo. Lo comunica la sindaca Lina Cha nell’ordinanza che ne revoca il divieto dell’uso.

Cervo, revoca del divieto di uso potabile dell’acqua. Gli esiti delle analisi chimiche e microbiologiche oggi hanno confermato la potabilità dell’acqua sul territorio comunale.

La sindaca Lina Cha ha emesso un’ordinanza con la quale ha revocato il precedente divieto di uso potabile dell’acqua nel Comune della provincia di Imperia.

“La revoca – hanno spiegato dal Comune di Cervo – è giustificata dagli esiti trasmessi dal laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche e fatti pervenire via mail dalla Società Rivieracqua, gestore unico del servizio idrico integrato.

Cessate dunque le condizioni sulla base delle quali era stata emanata la precedente ordinanza datata 13 agosto con cui si disponeva il divieto dell’uso potabile dell’acqua.

La misura era stata adottata a causa del perdurare della crisi di approvvigionamento idrico in cui si trova il Comune di Cervo, e che aveva reso necessario, in via del tutto emergenziale, il riempimento delle vasche di raccolta con acqua trasportata a mezzo di autobotti per assicurare l’erogazione dell’acqua.

Il divieto di uso potabile dell’acqua tutelava la cittadinanza in considerazione del gran numero di presenze sul territorio e delle temperature particolarmente elevate”.