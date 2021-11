Concluso il 9° Campionato della Lanterna, spettacolo ed emozioni per il torneo a cura del Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto

Concluso il 9° Campionato della Lanterna, con oltre 40 le imbarcazioni iscritte e tre i raggruppamenti previsti: ORC regata/crociera, ORC Gran Crociera e Monotipi J24/J80.

Regatanti agguerriti sul Campo Charlie, sferzati da una tramontana tesa in entrambe le giornate, con raffiche ben oltre i 20 nodi, si fronteggiano per dare il meglio e raggranellare i punti decisivi per la zampata finale.

In classe Gran Crociera l’inarrivabile “Mira”, Grand Soleil 52 LC, inanella altre due vittorie andando a sbaragliare la concorrenza e primeggiando sia in classe A-B che in Overall, seguita da “Blues”, Grand Soleil 40 e da una sorprendente “Mirtilla”, Grand Soleil 343. Un interessante podio tutto targato Grand Soleil, con tre generazioni di imbarcazioni splendidamente rappresentate.

In Crociera-Regata eccellente il campionato del Solaris 50 “Paola 3”, sempre prima in reale, che conclude al vertice della classe A-B, ma che deve cedere lo scettro dell’overall al First 31.7 “Tekno”, che ancora una volta porta a casa un en plain, aggiudicandosi classe, overall e IRC. Importanti conferme giungono infine da “Imxtinente”, X35 di Frixione, e “Fremito d’Arja”, J109 di De Gaspari; tecnica e continuità che frutteranno primo e secondo posto di classe dopo un campionato sempre ai massimi livelli.

Nei J80 protagonisti “Joke” e “TabuJ”, a contendersi il primato fino all’ultima virata, mentre tra gli inossidabili J24 un inarrestabile Jaws, di Mori-Varini, vince tutte le prove disputate, davanti a “Finalmente” e “Be quiet”.

Il gran finale di questo 9° Campionato della Lanterna si è giocato in casa, con la premiazione “in presenza” alla sede del Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto, che ancora una volta, guidato dal Presidente Ernesto Moresino, ha magistralmente orchestrato lo spettacolo della vela genovese.

Il Campionato della Lanterna è stato organizzato dal Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto in collaborazione con il Marina Genova, la Lega Navale Italiana Sestri Ponente, Asdpn Enel, CN Il Mandraccio, Ansd, CN L. Rum, Asper e CN Ilva.