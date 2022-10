Conclude con successo Autori al vento – Crocevia Letterario, la rassegna tra poesia e musica che si è svolta ieri a Tagliolo Monferrato.

Conclude con successo Autori al vento 1a edizione.

Domenica 9 ottobre presso la prestigiosa location del Castello Pinelli Gentile di Tagliolo Monferrato si è svolto un vero e proprio Happening all’insegna della cultura e del gusto.

Un mix esplosivo di poesia, musica e comunicazione che ha dimostrato che “la provincia è viva, l’attraversa un fermento culturale che credevamo sopito” hanno confessato alcuni visitatori ai microfoni di Radio Sanremo.

Infatti l’intero evento è stato seguito e documentato dal giornalista genovese Claudio Gambaro che ha realizzato diverse interviste con i protagonisti per un docu-film che uscirà a breve su Blumozart canale 29 di Youtube a cura dell’emittente della Riviera dei Fiori.

Gli organizzatori hanno fatto centro e l’atmosfera suggestiva della giornata uggiosa è stata la giusta cornice naturale per il Castello di Tagliolo Monferrato che ha lasciato, ancora una volta, tutti a bocca aperta.

La macchina organizzativa composta da Marco Gaglione, Margherita Gestro, Grazia Poggio e Nico Priano è risultata ben oliata e pronta per una seconda edizione di cui si sta già parlando.

Nelle affascinanti e profumate cantine del Castello, sono stati allestiti gli stands di numerose case editrici provenienti da varie parti d’Italia e tra le botti di rovere centenarie è stata realizzata l’intervista con lo scrittore Nico Priano in occasione dell’uscita del libro “Prima che il buio”.

Inoltre sono stati premiati i primi tre classificati al concorso Poesia inedita (Pier Paolo Pracca di Acqui Terme, Giovanni Bottaro di Pisa e Maria Teresa Montanaro di Canelli) e Racconto inedito (Gabriele Andreani di Pesaro, Erika Arlian di Verrayes (AO) Roberto Marchetti di Ferrara) con tema “Il viaggio”.

Due eventi letterari:

“Di libro in libro, la vita” omaggio a Camilla Salvago Raggi, Beppe Fenoglio e Marcello Venturi e “Ghe rivarem a baita?” dove il giornalista Piero Badaloni ha moderato l’incontro con Gianni Rigoni Stern, promotore e responsabile del “Progetto per il recupero sociale, economico, paesaggistico dell’area rurale di Sućeska e contrade limitrofe. Gianni Rigoni Stern, figlio di Mario Rigoni Stern ha presentato “La TransuManza della pace”, il road movie montanaro italo–bosniaco realizzato dalla regista Roberta Biagiarelli.

Alle 14,30 è stata la volta del cantautore Massimo Bubola, che dopo avere rilasciato un’intervista a Claudio Gambaro, ha presentato il reading concerto “Sognai talmente forte” tratto dal libro pubblicato per Mondadori.

“Sognai talmente forte” trasforma in romanzo le canzoni più celebri e amate del poeta e musicista veneto.

Chi non ha mai sentito “Fiume Sand Creek”, “Tre rose”, “Il cielo d’Irlanda” o “Rimini”? All’ingresso della Sala Bigattiera la mostra iconica di Santino Repetto ha destato curiosità e piacere per il occhi, come le sue ragazze dipinte e stese al sole. Numerrosi i visitatori.

Alle ore 18,30 direttamente dal fortunato programma Rai “The Voice Senior” è stato il turno di Vittorio Bonetti insieme alla sua energica band nello spettacolo musicale “Viaggi e Miraggi”.

Tante canzoni che non sempre vengono proposte dal vivo e anche per questa ragione sono state apprezzate ancora di più da un pubblico in visibilio che ha richiesto anche il bis.

“Terra dove andare” e “I treni a vapore” di Ivano Fossati, “A muso duro” di Pierangelo Bertoli, “Lugano addio” di Ivan Graziani, “Extraterrestre” di Eugenio Finardi, “Yes I know my way” di Pino Daniele, “El portava i scarp del tennis” di Enzo Jannacci e anche alcuni brani molto belli tratti dal repertorio dello stesso Bonetti come “Rag Gatt” e “Coincidenze” dall’album “Anime marine”.

Insomma è stata davvero una festa con tanta bella gente.

L’iniziativa ha visto la partecipazione dell’Associazione Culturale “Castello di Tagliolo”, del CCRT Tagliolese, del Comune di Tagliolo Monferrato e della Biblioteca Comunale “Nelson Mandela” e la sponsorizzazione da parte di numerose realtà del territorio.