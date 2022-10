Campomorone, presentazione del libro postumo di Gino Strada

Presentazione del libro: UNA PERSONA ALLA VOLTA di Gino Strada.

GIOVEDI’ 13 OTTOBRE 2022 ORE 17.30

BIBLIOTECA CIVICA BALBI – Via A. Gavino,144/R – Campomorone

Il volume postumo di Gino Strada è una narrazione appassionata delle radici dell’autore che hanno ispirato tutta la sua vita giorno dopo giorno.

Si tratta anche di una riflessione sulla necessità dell’abolizione della guerra e sul diritto alla cura per tutti.

Il racconto descrive l’impegno e le esperienze che hanno portato il giovane chirurgo fino ai paesi più lontani per seguire l’idea che portava avanti con la sua passione e con Emergency: salvare vite umane e lottare per i diritti.

Relatore: Roberto Maccaroni, infermiere e attivista di Emergency

Moderatore: Lorenzo Montaldo, giornalista

Letture a cura degli operatori della Biblioteca civica Balbi di Campomorone

Gino Strada

Nasce a Sesto San Giovanni (MI) il 21 aprile 1948.

Si laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università statale di Milano e si specializza in chirurgia d’urgenza.

Completa la sua formazione presso due università degli Stati Uniti.

Si trasferisce poi in Inghilterra e in Sud Africa dove svolge alcuni periodi di formazione a Città del Capo.

Nel 1988 decide di applicare la sua esperienza in chirurgia di urgenza all’assistenza dei feriti di guerra e collabora con la Croce Rossa Internazionale di Ginevra in vari paesi del mondo.

Nel 1994, dopo l’esperienza degli anni precedenti, insieme alla moglie Teresa Sarti, fonda EMERGENCY – Associazione indipendente per portare cure medico-chirurgiche di elevata qualità e gratuite alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà.

Nel 1998 parte per l’Afghanistan. L’anno dopo apre il primo progetto di un centro chirurgico per vittime di guerra ad Anabah.

Resta in Afghanistan per 7 anni, contribuendo all’apertura di altri progetti.

Oggi Emergency è presente in Afghanistan con 3 ospedali, un centro di maternità e una rete di oltre 40 posti di primo soccorso.

Nel 2005 inizia a lavorare per l’apertura di un centro di cardiochirurgia in Sudan completamente gratuito.

Emergency ha già curato oltre 12 milioni di persone nel mondo.

Gino Strada muore a Honfleur il 13 agosto 2021.