Concessioni balneari prorogate fino al 2033, Tar sancisce efficacia Legge Centinaio

“Concessioni balneari prorogate fino al 2033. Lo stabilisce una sentenza del Tar di Lecce che sancisce l’efficacia della legge del 2018 dell’ex ministro della Lega Gian Marco Centinaio”.

Lo hanno riferito ieri i parlamentari liguri Stefania Pucciarelli e Lorenzo Viviani (Lega).

“Ora – hanno spiegato Pucciarelli e Viviani – ci aspettiamo che il Governo finalmente emani i decreti attuativi, ma soprattutto che i Comuni procedano immediatamente con la proroga delle concessioni, fondamentali per i balneari che in questo periodo di crisi hanno già subito perdite ingenti.

Non bisogna perdere altro tempo perché è in gioco il futuro di tanti lavoratori e imprese che anche nel nostro territorio hanno bisogno di stabilità per operare e investire in serenità e di uscire da un limbo di incertezza in cui si trovano da ormai troppo tempo”.