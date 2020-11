Cagliari-Spezia, Italiano: Manteniamo i piedi per terra

Alla vigilia della trasferta di Cagliari, il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano commenta in conferenza stampa il momento che stanno vivendo i suoi ragazzi: “Siamo contenti per quanto fatto a Bologna, perché ci tenevamo a onorare la Coppa Italia; in più ho ottenuto ottime risposte dai ragazzi che fino a quel momento avevano giocato poco.

Domani restano a casa Mora e Mattiello, oltre a Pobega a causa di un lieve affaticamento. Per il resto tutti arruolabili, pronti a dar battaglia ad un grande avversario, ossia il Cagliari. Possono contare su una rosa di grandissimo livello, dovremo stare attenti ai loro punti di forza.

Anche domani ricorrerò a qualche rotazione, perché in tanti hanno avuto mercoledì un minutaggio che non ci aspettavamo, ma per fortuna possiamo contare su tante scelte, per cui ovviamente ci sarà spazio anche per chi finora ha giocato meno.

Non possiamo permetterci cali di concentrazione e soprattutto di perdere la nostra umiltà, che è senza dubbio il nostro marchio di fabbrica. Su questo insisto molto, voglio che la mia squadra mantenga sempre i piedi per terra, nonostante la classifica oggi ci sorrida. Ci godiamo il momento, consapevoli che non possiamo abbassare la guardia”.