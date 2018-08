Conapo: chiude elisoccorso tecnico-sanitario VVF-Regione

Il Conapo oggi ha lanciato l’allarme per il servizio di elisoccorso in Liguria: “Fine di un eccellenza nei soccorsi e dei risparmi per i cittadini”.

“Le sopravvenute necessità organizzative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non consentono oggi, di rinnovare, negli stessi termini, la convenzione in oggetto” ha infatti spiegato il capo del dipartimento dei Vigili del Fuoco, Bruno Frattasi, in una nota inviata oggi al governatore Giovanni Toti sulla convenzione relativa al servizio di elisoccorso tecnico-sanitario (HEMTS) tra Regione Liguria e Vigili del Fuoco, la cui scadenza è prevista il 31 dicembre 2018.

“Dopo tanti anni di battaglie del nostro sindacato – ha dichiarato il segretario generale del Conapo Antonio Brizzi – per affermare un modello di soccorso integrato che porta risparmi ai cittadini e efficienza del servizio e dopo 25 anni di eccellenza dell’elisoccorso in Liguria, siamo sbigottiti e delusi dalla decisione del capo dipartimento Frattasi che non condividiamo e che costerà soldi ai contribuenti con i privati pronti a fregarsi le mani.

Siamo pronti a fare battaglie sindacali affinché non solo l’elisoccorso in Liguria resti pubblico, ma lo si estenda anche ad altre regioni, reinvestendo i risparmi in mezzi, attrezzature e assunzioni nei settori della sicurezza e della sanità.

Se poi corrisponde al vero che gli elicotteri servono per affrontare gli incendi boschivi allora questo è un ulteriore danno della riforma Madia che ha soppresso il Corpo Forestale dello Stato affidando la quasi totalità di elicotteri, mezzi e uomini ai Carabinieri e lasciando in difficoltà operativa i Vigili del Fuoco, e ora piuttosto che acquistare un elicottero si fanno entrare i privati? La cosa puzza di bruciato ! Cosa ne pensano i ministri dell’ Interno Salvini e della Salute Grillo su un servizio cosi importante?”.

“Oggi con un atto unilaterale – ha aggiunto il consigliere regionale del Pd Sergio Rossetti – il capo dipartimento dei Vigili del Fuoco ha annunciato la volontà di non rinnovare la convenzione con la Regione Liguria per il servizio di elisoccorso. Un atto che rivela una volontà da tempo espressa dal centrodestra e ora evidentemente incoraggiata dal Ministero dell’Interno, che spinge in questa direzione.

Il servizio di elisoccorso dei Vigili del Fuoco negli anni ha garantito una professionalità di altissimo livello e una speciale efficacia operativa, sostenute dalla lunga esperienza maturata negli anni in un settore così particolare e delicato.

Se questa decisione sarà confermata, dall’anno prossimo l’elisoccorso in Liguria sarà appaltato a privati, con un aggravio sui costi della sanità. Da sempre i privati hanno cercato di subentrare in questo preciso settore per legittimi interessi, ma si tratterebbe comunque di milioni che andrebbero sottratti ad altri servizi.

Chiediamo che i parlamentari liguri, Rixi compreso, intervengano per fermare questa azione e rinnovare la convenzione tra la Regione Liguria e i Vigili del Fuoco sull’elisoccorso. Chiediamo che il presidente Toti e l’assessore Viale prenda contatto in tempi rapidi con i vertici del Ministero dell’Interno e del Governo per evitare le gravissime conseguenze che questa decisione comporta”.