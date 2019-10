Come partecipare al Premio Giornalistico Ussi

Premio Giornalistico Ussi “Lo Sport e chi lo racconta: il servizio più bello”

Alla memoria di Gian Luigi Corti

E’ nato nel 2019 il Premio giornalistico Ussi sul tema “Lo sport e chi lo racconta: il servizio più bello”. Una iniziativa voluta dall’Unione Stampa Sportiva Italiana

per alimentare la passione e incentivare una professione sempre più

difficile, con la collaborazione di Ordine dei Giornalisti e Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Questa prima edizione verrà dedicata a Gian Luigi Corti, decano dei giornalisti liguri che ci ha lasciato di recente, per anni colonna dell’Ussi e fondatore dell’Annuario Nazionale della Stampa Sportiva Italiana.

Noto per passione e competenza a tutto il mondo dello sport e in particolare della pallavolo, è stato vicepresidente nazionale dell’Ussi per un mandato e consigliere per più di 25 anni nonché vicepresidente della Federazione Italiana Pallavolo per 8 anni e capo delegazione alle Olimpiadi di Los Angeles 1984 in cui l’ItalVolley vinse la prima storica medaglia di bronzo.

Il tema del Premio Ussi-Gian Luigi Corti è il seguente: ”2019, anno dei Mondiali in attesa di Tokyo 2020: storie e personaggi”.

Le candidature si chiuderanno il 10 dicembre 2019.

Possono partecipare i giornalisti iscritti all’Ordine che avranno a disposizione tre sezioni:

1) Carta stampata e web per over 40 (alla data di pubblicazione del bando)

2) Carta stampata e web per under 40 (alla data di pubblicazione del bando)

3) Reportage radio, video o fotografico (inteso in una sola foto) senza limiti di età.

Durata dei servizi radio e video: da un minimo di 30 secondi ad un massimo di 5 minuti.

Al vincitore di ogni sezione verrà assegnato un premio in danaro di euro 1000 (mille). Sono previste menzioni speciali.

Modalità e tempi di presentazione delle candidature, requisiti per partecipare, modalità di selezione dei vincitori, composizione della giuria, chiarificazioni sul tema proposto, sono disponibili nel regolamento pubblicato sul sito Ussi (www.ussi.it) o vanno richieste direttamente alla segreteria Ussi (segreteria@ussi.it).