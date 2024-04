Colombo occupato dagli studenti: no a guerre in Ucraina e Palestina

Gli studenti genovesi dello storico liceo classico e linguistico Colombo contro la guerra in Ucraina e in Palestina.

I giovani stamane hanno deciso di occupare la sede in via Dino Bellucci, sopra piazza della Nunziata, per dare un segnale forte contro le guerre e a favore della pace, ma anche per protestare contro le scelte del Governo Meloni in tema di economia e istruzione.

La decisione è stata presa dopo un’assemblea molto partecipata che si è tenuta nel cortile del liceo.

“Noi studentesse e studenti del liceo Colombo prendiamo parte al processo di occupazioni scolastiche della nostra città – hanno spiegato gli studenti in un comunicato – per protestare contro le linee adottate da un Governo che segue e appoggia politiche non solo dannose per il nostro Paese, poiché impoveriscono e derubano la società in favore di un’esigua minoranza di manovratori e collaboratori del progetto economico, ma dannose anche per le altre realtà”.