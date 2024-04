Avvocato genovese vittima di estorsione e stalking: 40enne arrestato

Gli agenti della Polizia di Stato oggi hanno riferito di avere arrestato un 40enne genovese, da anni in cura presso il Sert, con l’accusa di estorsione e stalking.

La vittima è un avvocato genovese che, secondo quanto emerso, per due anni avrebbe “ubbidito” per paura delle ripetute e minacciose richieste di denaro da parte dell’individuo in cura psichiatrica di cui era stato amministratore di sostegno.

L’avvocato genovese prima ha chiesto al suo ex assistito di stargli lontano e poi, non ottenendo alcun risultato, ha segnalato i fatti alla Polizia di Stato.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno incastrato il 40enne facendo consegnare dall’avvocato, in piazza della Vittoria, delle banconote preventivamente contrassegnate.

Secondo quanto riferito, il professionista sarebbe stato indotto a consegnare al 40enne oltre 15mila euro in due anni.