Collettiva pre Natalizia all’ UCAI di Albenga

64 opere in mostra di vari artisti per raccogliere fondi a favore dell' associazione artistica e culturale albenganese Torchio e Pennello

ALBENGA- Sta ottenendo un notevole successo di pubblico nella “Città delle torri”, nella Sala delle Esposizioni dell’ UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani), la collettiva pre natalizia “Aiuta l’ Arte”, patrocinata dall’ associazione artistica e culturale “Torchio e Pennello”.

“Si tratta – ci spiega il noto scrittore, esperto d’arte e collezionista Armando D’Amaro- di una interessante collettiva che vedrà esposti 64 disegni, dipinti ed incisioni di vari artisti tra i quali il grande disegnatore Chino Bert, il noto scultore Giuliano Ottaviani ed ancora Giuseppe Ferrando, Manuela Ferrando, Maria Teresa Tissone ed altri artisti locali. Le opere, che provengono dalla collezione privata della famiglia Ferrando, sono messe in vendita per sostenere le iniziative dell’ Associazione che ha ripreso le attività da poco, dopo una lunga chiusura dovuta al Covid”. Chi è impossibilitato ad accedere alla mostra ha la possibilità di visionare i quadri collegandosi al sito torchioepennello.it cliccando nel riquadro “mostra 2021”. In questo modo può vedere le opere in esposizione e prenotarle telefonando ai numeri 347 8337447 e 347 3628742.

Inoltre ai visitatori che ne fanno richiesta verrà regalata una stampa di Madre Teresa di Calcutta (50×70) il cui dipinto è stato eseguito dell’artista Giuseppe Ferrando. L’originale è stato donato dall’artista alla Chiesa Santa Maria in Fontibus di Albenga e si trova esposto su un altare della stessa. La collettiva resterà aperta fino al 20 dicembre 2021 ed il ricavato verrà interamente devoluto all’associazione “Torchio e Pennello” per la realizzazione di progetti e fini sociali. Presso l’Associazione è possibile frequentare corsi e laboratori, aperti tutto l’anno, che vanno da quelli per principianti fino a quelli di perfezionamento o predisposti per adulti e bambini. Questo l’ elenco dei corsi: Disegno e pittura (acquerello, incisione, mosaico, cartoon e manga, nudo, modellato); Musica: (Canto, chitarra elettrica e acustica; pianoforte e tastiera; propedeutica e batteria; violino e viola, ukulele, arpa celtica e musica d’insieme); Teatro e Laboratori per le scuole. A presiedere l’ associazione è la professoressa Manuela Ferrando, laureata presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze. Il Centro d’Arte e Cultura “ Torchio e Pennello aps” – Associazione Artistica, si trova ad Albenga, in via Genova 71. Per avere ulteriori informazioni sui corsi e sulle iniziative dell’associazione è possibile telefonare ai numeri indicati sopra. La mostra sarà visitabile tutti i giorni, con il seguente orario: dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

CLAUDIO ALMANZI