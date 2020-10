Colle di Tenda chiuso, strada lato francese crollata | Foto

Il Colle di Tenda è chiuso. Il tunnel è allagato dalla pioggia passata dalle pareti. Sul versante francese, inoltre la strada è crollata ed è presente un profondo baratro.

La strada che collegava l’Italia alla Francia, Imperia a Cuneo non esiste più. Le prime immagini sono del naturalista francese Florent Adamo che su Facebook scrive: “Ieri nell’ambito del mio lavoro ho fatto un sorvolo delle valli del Mercantour per vedere i danni… Le immagini parlano da sole, le nostre valli sono sfigurate. La violenza e la traiettoria della tempesta hanno causato la rovina di molte opere, principalmente in Vésubie e in Roya (anche se anche le altre valli sono colpite).

I soccorsi sono a piedi per aiutare e organizzare la ricerca dei dispersi. Ci vorrà del tempo per ricostruire tutto, ma il lavoro è già iniziato! Soprattutto state attenti, possono ancora verificarsi movimenti di terreni e infrastrutture fragili possono ancora essere destabilizzate.

Sono di cuore con le persone in attesa di notizie dai loro cari. Coraggio a tutti in questa prova, il 2020 non è proprio tenero…”

Poi è l’Anas a dare l’ufficialità parlando della RD6204, prosecuzione in Francia della Statale 20, anch’essa devastata dal km 101, nel territorio di Limone Piemonte.

