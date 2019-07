Coldiretti denuncia attacco dei lupi a bovini sul monte Fronté

Secondo quanto denuncia Coldiretti, una mandria di bovini adulti e di vitelli, sarebbe stata attaccata, all’alpeggio sul monte Fronté, nelle Alpi Liguri, da branchi di lupi.

Questi attacchi avrebbero causato la morte di una decina di capi, tutti sbranati.

L’imprenditore danneggiato alleva bovini di razza Piemontese e ogni anno si reca con la propria mandria sulla cima del monte e lamenta anche il fatto che non riesce a portare i bovini a valle in quanto la strada risulta interrotta.

Secondo quanto spiega Coldiretti, per alcuni di questi bovini non si potrà neanche ricorrere all’indennizzo in quanto non si sono neppure trovati i resti.

Sempre secondo Coldiretti, dal 2015 ad oggi gli attacchi dei lupi sono aumentati in tutta la regione.