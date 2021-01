Classica in Jeans chiude con il Trio Chagall a la Spezia

Il trio Chagall chiude Classica in Jeans Il 30 gennaio l’ultimo concerto della rassegna dalla Sala Consiliare del Palazzo della Provincia della Spezia

il 30 gennaio si esibirà il Trio Chagall, Classica in Jeans termina con il quinto concerto trasmesso sul canale YouTube di SdC onlus.

Un Ensemble da Camera, in cui tre arrivano all’incirca a sessant’anni, che sa già esprimere una forza ed una capacità strepitose insieme ad un affiatamento speciale, tre personalità diverse tutte da scoprire attraverso la musica.

La formazione nasce al Conservatorio di Torino, per gioco, e ad oggi – suonano assieme già da sette anni – si è messa in luce partecipando ad importanti concorsi internazionali e tenendo concerti in tutta Italia. Vincitori del secondo premio (con primo premio non assegnato) alla ventesima edizione del Premio “Trio di Trieste” 2019, dove conquistano anche i premi speciali “Dario de Rosa” per la migliore esecuzione di un brano di Schumann, “Fernanda Selvaggio” come miglior Trio e “Young Award” come Ensemble finalista più promettente. Per questo concerto presentano un programma che prevede musiche di Haydn, Kagel, Ravel. L’appuntamento è quindi sabato 30 gennaio alle ore 21.15, su Tele Liguria Sud (Canale 19 del digitale terrestre per la Liguria e Canale 172 per la Toscana), e su canali Social di Teatro Civico e Comune. Gli appuntamenti sono realizzati anche grazie al contributo dello sponsor Enoi Energy Group. Su sdclaspezia.it sono consultabili dettagli e aggiornamenti.