Clamoroso: lo Spezia Calcio sta per cambiare proprietà?

La fonte è questa volta autorevole, ed è quella dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che raramente sbaglia un colpo. Lo Spezia calcio potrebbe cambiare in tempi brevissimi proprietà.

Negli ultimi sei-sette anni, più volte il patron Volpi ha smentito le voci di una cessione a terzi della società che lui ha portato in serie per la prima volta nella sua storia, dove si sta comportando, quale matricola, in maniera più che dignitosa.

Lo farà anche questa volta?

Secondo quanto scritto e rivelato anche da Sky, è stata da poco più di una settimana avviata una trattativa per la cessione del pacchetto di maggioranza del club.

Chi sarebbero gli interessati ad entrare prepotentemente nel calcio italiano, subito dalla massima serie?

Si tratterebbe di un gruppo americano (un fondo?) già molto attivo in ogni parte del globo per gli investimenti nel mondo dello sport.

La notizia è freschissima e naturalmente ha bisogno di conferme, ma i sostenitori aquilotti hanno le antenne dritte: non farebbe loro piacere che Volpi, adorato in città e non solo, considerato un semidio, abbandonasse, proprio nell’anno della “prima volta” in serie A.

Nella massima serie italiana, sono già molte le società di imprenditori a stelle a strisce: per citare le più note, Friedkin alla Roma, Krause al Parma, poi Saputo (Bologna), Commisso (Fiorentina) ed Elliott per il Milan.

Staremo a vedere.

Franco Ricciardi