Liguria in area gialla, lunedì riapre Palazzo Ducale: visite già sold out

Con la zona gialla e’ possibile dalla prossima settimana tornare a vivere l’arte. Lunedi’ alle 15, a Palazzo Ducale, riapre la mostra su Michelangelo e le visite guidate sono gia’ in “sold out”.

Già cento le prenotazioni per il pomeriggio, arrivate in meno di due ore.

Inoltre, mercoledì riparte a Palazzo Ducale “Io contagio” mostra spettacolo su Edipo ideata da Davide Livermore, segno di una grande collaborazione con il Teatro Nazionale.

Sarà possibile visitare entrambe le mostre in settimana, ma non nei weekend, come previsto dalle nuove regole in vigore in area di criticità gialla.

Lunedi’ riaprira’ anche “Bansky” alla fortezza Firmafede di Sarzana e la mostra “Dar corpo a corpo motivi iconografici del Novecento” alla Collezione Wolfson Musei di Nervi.