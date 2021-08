Clamoroso Genoa, Destro verso il divorzio dai rossoblù

Clamoroso in casa Genoa dove Destro, grande protagonista della scorsa stagione, starebbe per divorziare dal Grifone.

Mattia Destro non prenderà parte alla trasferta del Genoa in programma domani contro l’Inter. L’attaccante potrebbe lasciare a breve il Grifone, è in corso una trattativa e quindi non sarà tra i convocati per il match di San Siro, in programma la prima giornata.

Il Genoa per l’attacco continua a spingere per Lammers dell’Atalanta, sul quale c’è anche il Verona e per il ritorno di Salcedo.

Si cercano rinforzi anche in difesa e sulle fasce ma sono tante anche le operazioni in corso in uscita.

Come Destro, a Milano non ci saranno neanche Radovanovic e Jandrei, pure loro in uscita. Ieri, intanto Czyborra è tornato in Germania, in prestito all’Arminia Bielefeld.