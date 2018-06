Civm: Roberto Malvasio scopre la Trento – Bondone

Dopo la positiva esperienza allo “Spino”, torna nel Civm (Campionato italiano velocità montagna) Roberto Malvasio che, da venerdì a domenica, sarà tra i protagonisti della 68^ edizione della “Trento – Bondone”, quinto appuntamento della serie tricolore. Il pilota di Ronco Scrivia la affronterà con la stessa Mini John Cooper Works di Gruppo Racing Start Plus della DP Racing de L’Aquila con cui ha corso in Toscana.

“Ho deciso all’ultimo di partecipare a questa gara per me inedita – osserva il portacolori della Winners Rally Team – ci pensavo da tempo a correrla, non era un sogno ma ci tenevo a farla. Solo che avrei preferito prepararla con la dovuta attenzione, perché è un impegno tosto e difficile. Ad ogni modo, ci vado molto volentieri, per imparare e per fare esperienza. Ed anche per affinare la conoscenza della Mini JCW, con cui mi sono trovato molto bene in Toscana”.

La “Trento – Bondone”, organizzata dalla Scuderia Trentina, è definita l’università delle salite, per i suoi 17,3 Km che dalla località Montevideo, alle porte del capoluogo, si arrampicano fino a Vason, 1.350 metri più in alto, lungo una pendenza media del 8,88%, con una interminabile sequenza di tornanti sulla S.P. 85. “Tutti dati questi – conclude Roberto Malvasio – fanno capire quanto sarà dura la gara: sarà necessario restare concentratissimi perché il tracciato è lungo e selettivo”.

Il programma: venerdì, le operazioni preliminari e verifiche sportive e tecniche; sabato, le due salite di ricognizione; domenica, alle 10, il via alla classica trentina dalla fama internazionale.