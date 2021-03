Cittadino segnala assembramento nei giardini con app Youpol, 5 denunciati

Ieri sera le volanti del Commissariato San Fruttuoso e della Questura sono state inviate presso i Giardini Balduzzi di Corso Gastaldi dove era stato segnalato un assembramento tramite l’applicazione “Youpol”.

Sul posto vi erano 5 sudamericani intenti a consumare alcolici senza rispettare le misure anti-covid e per questo sono stati tutti sanzionati.

Uno di loro è stato inoltre segnalato amministrativamente per ubriachezza molesta ed un altro per atti contrari alla pubblica decenza per aver orinato in strada.