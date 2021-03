Albanese ruba alla Coop e spintona un vigilante: arrestato

Il suo cane lasciato legato ad un palo è stato salvato ed affidato alla Croce Gialla

Ieri pomeriggio, la Polizia di Genova ha arrestato per rapina impropria un 34enne albanese pluripregiudicato.

L’uomo, dopo aver prelevato dagli scaffali della Coop di via dei Mille numerosi articoli, fra cui barattoli di tonno e bottiglie di olio, per un valore commerciale di 84 euro, ha occultato la merce all’interno di uno zaino e si è diretto verso l’uscita senza corrispondere alcunché.

Fermato da un addetto alla vigilanza che aveva notato i suoi movimenti, ha cercato di guadagnarsi la fuga spintonandolo e ingaggiando una colluttazione.

Grazie anche all’intervento di un poliziotto libero del servizio, che si trovava all’interno dell’esercizio per fare la spesa, il malvivente è stato bloccato e trattenuto fino all’arrivo di una volante.

La merce rubata è stata riconsegnata al responsabile del punto vendita e il 34enne accompagnato presso gli uffici della Questura in attesa del rito per direttissima previsto per la mattinata odierna.

Nel frattempo, l’arrestato si è ricordato di aver lasciato il proprio cane legato ad un palo in via del Tritone e gli agenti sono corsi per recuperarlo e affidarlo alla Croce Gialla.