Cittadella-Spezia, prevendita aperta per il Tombolato

Lo Spezia Calcio comunica che la vendita dei biglietti per la sfida valida per il 23° turno della Serie BKT ’18-’19 tra Cittadella e Spezia, in programma allo stadio “Piercesare Tombolato” sabato 9 febbraio alle ore 15:00, è attiva sul circuito TicketOne.

SETTORE OSPITI (senza obbligo di possesso di Tessera del Tifoso)

Intero € 14 (comprensivo dei diritti di prevendita)

I tagliandi sono acquistabili presso:

⇒ Punti vendita Ticketone di tutta Italia (QUI ricerca rivenditori).

⇒ On line sul sito www.sport.ticketone.it (QUI per la gara).

La prevendita del Settore Ospiti chiude venerdì 8 febbraio alle ore 19.00, come da disposizione Ministeriale. Il giorno della gara, sempre in accordo con quanto deliberato dalle Autorità Competenti in materia, il botteghino del settore ospiti rimarrà chiuso.

Per altri settori, tariffe e mappa del Tombolat