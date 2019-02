Cittadella-Spezia 0-1, Galabinov gol da tre punti

Importantissima vittoria per lo Spezia che vince di misura nel secondo tempo in un campo difficile come il Tombolato.

Dopo una partita difficile e tirata a tirare fuori il coniglio dal cilindro per i tre punti bianchi è il bomber Galabinov che al ’76 trova lo spunto vincente e consegna tre punti a Marino.

Marcatori: 76′ Galabinov

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Parodi, Adorni, Frare, Benedetti; Settembrini (59′ Siega), Iori, Proia; Schenetti (53′ Camigliano); Moncini, Diaw (79′ Panico). All. Venturato.

Spezia (4-3-3): Lamanna; De Col, Ligi, Crivello, Augello; Mora, Ricci, Bartolomei (89′ Crimi); Bidaoui, Okereke (74′ Da Cruz), Gyasi (66′ Galabinov). All. Marino.

Arbitro: Pillitteri di Palermo

Ammoniti: 9′ Adorni (C), 17′ Frare (C), 27′ Settembrini (C), 35′ Bartolomei (S), 37′ Benedetti (C), 73′ Proia (C), 81′ Parodi (C), 87′ Ligi (S)

Espulsi: 50′ Adorni (C)