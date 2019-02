Cittadella-Spezia, Marino: Vittoria di squadra

Decisamente soddisfatto non solo per l’importante vittoria, ma anche per l’ottima prestazione dei suoi, mister Pasquale Marino analizza così il match vinto dagli aquilotti contro il Cittadella.

“Sono contento perchè nonostante in difesa avessimo delle assenze, il reparto arretrato è andato molto bene, muovendosi con ottima sincronia e non sbagliando praticamente nulla; Crivello si è comportato molto bene, ma tutto il reparto difensivo ha interpretato una gara impeccabile, non concedendo occasioni agli avversari.

La squadra ha la mente libera, non abbiamo le pressioni di altre piazze importanti, ed a giovarne è il nostro gioco; non siamo una squadra che attende l’avversario, ma al contrario proviamo sempre di imporre il nostro gioco, indipendentemente dal fatto che si giochi in casa o in trasferta.

Cambi azzeccati? Con la superiorità numerica serviva aumentare il peso specifico nell’area ospite e tutto è andato per il meglio.

La svolta della stagione? Non credo si possa indicare un momento ben preciso, piuttosto stiamo raccogliendo i frutti del lavoro fatto con costanza fin dal ritiro e che ora ci sta consentendo di raccogliere quanto seminato; giochiamo da squadra, tutti si sacrificano per un obiettivo comune ed anche oggi il merito della vittoria è di tutto il gruppo, consci che possiamo ancora migliorare”.