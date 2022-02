Circuiti Integrati: tutto quello che c’è da sapere

I circuiti integrati, sono comunemente chiamati come “chip” e sono dei componenti fondamentali e basilari per far funzionare un qualsiasi dispositivo elettronico.

Cosa sono i circuiti integrati?

Se stiamo parlando di elettronica digitale, un circuito integrato, è un circuito elettronico miniaturizzato all’interno del quale i vari transistori sono stati creati tutti contemporaneamente attraverso un unico processo di tipo fisico-chimico.

Questo circuito, viene creato iniziando da un die di un wafer di un semiconduttore, solitamente costruito in silicio, che attraverso diverse possibili scale di integrazione, rappresenta il centro del dispositivo di elaborazione del processore.

I circuiti integrati vengono progettati e realizzati, sotto forma di rete logica digitale o analogica, con funzionalità di processamento o elaborazione di differenti ingressi rappresentati come dei segnali elettrici, il tutto è finalizzato all’ottenimento di dati in uscita.

Dove comprare i migliori circuiti integrati?

A cosa servono i circuiti integrati?

I circuiti integrati sono ormai alla base di qualsiasi accessorio elettronico, perché senza essi non potrebbero funzionare.

I chip si possono suddividere in due grandi famiglie: quelli analogici e quelli digitali.

La differenza principale sta nelle dimensioni, infatti quelli analogici sono più grandi rispetto a quelli digitali.

Nonostante la differenza di grandezze, quelli più complessi sono quelli digitali, che vengono utilizzati per tutti quei prodotti elettronici più articolati, come per esempio: RAM, ROM, flash o microprocessori.

I circuiti integrati, invece sono più semplici e di conseguenza vengono utilizzati per la progettazione di altre cose, più grandi, come per esempio: ricevitori radio, amplificatori o oscillatori.

Un altro importante componente realizzato grazie ad i circuiti integrati sono le memorie EPROM, che rientrano nella famiglia delle ROM.

Le EPROM, sono fondamentali, perché permettono di avere una memoria non volatile e quindi che riesca ad immagazzinare le informazioni, anche senza alimentazione.